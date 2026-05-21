のどごしが最高なピザ、爆誕。ピザハットの「飲めるピザ」を半信半疑で食べてみたら溺れるレベルで濃厚・オブ・濃厚でした



チーズがまるで飲めちゃうほどたっぷりかかった、ピザハットの「飲めるピザ」。このたび新作として登場したのは「飲めるピザ チーズカレー」ですっ。

とろ〜りチーズと濃厚カレーってどう考えても禁断すぎる組み合わせでは……!?!?

でも、背徳的なものほど食べたときの快感ってたまらないんですよね。というわけで、欲望に抗いきれず、気づいたら注文しちゃってました！

【飲めるピザシリーズ新作】

今回頼んだのは、Mサイズの「飲めるピザ チーズカレー」。見た目だけだと通常のよりチーズ多めのカレーピザって感じで、特にスペシャル感は感じないかも。

このピザの特徴の1つとなるのが、チェダーチーズを主に使って調合された特製チーズソース。とろ〜りなめらかで、ピザを持ち上げると手から流れてこぼれ落ちそうに……！

そこで工夫されているのが、端に厚みを持たせた生地。深さのある型で焼き上げた「ディープディッシュピザ」をモデルに、みみの部分が高く作られているんです。

なるほど、飲み物の流出をおさえる器のような作りになっているんですね！ それでは、本当に “飲めるような体験” ができるのかいただいてみましょう。

【このピザ、のどごし最高！】

さっそく生地をぱくりと口にすると……カレーとチーズのアツアツとろとろ感が一気に流れ込んできて、濃厚・オブ・濃厚〜〜〜!!!

考えてみれば、カレーもチーズも誰もが大好きな食べ物。それが合わさってるんだから、おいしくないワケがないっ。そこに、心地よい「のど越し」が加わることで、ここまで魅惑的な味わいになるとは……！

土台となる生地はふっくらとしたハンドトスタイプ。みみの部分にゴーダチーズがトッピングされていて、さらなるチーズ感を楽しめます。

カレーは欧風カレーのようなマイルドさで、辛さはほぼなし。これなら小さな子どもから大人までみんなで楽しめそうですよ♪

【おひとりさま用も選べるよ】

ピザハットの「飲めるピザ チーズカレー」（Mサイズ）は持ち帰りが2230円、配達が3190円。このほか、おひとりさま用として「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」（持ち帰り990円、配達1300円）と「ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー」（持ち帰り700円、配達1010円）も販売中です。

6月15日までの数量・期間限定販売ですが、店舗により予告なく終了する場合がありますので、ぜひ早めにご注文くださいね。

カレーとチーズが織り成す禁断ののど越しを皆さんもぜひ。「飲めるピザってこういうことか！」と実感できる体験が皆さんを待ってますよ〜！

※本文中の価格はすべて税込みです。

※ハーフ＆ハーフやトッピングのプラス・マイナスはできません。

※MY BOXは、サイドメニュー（ハットフライポテト／チキンナゲット）の変更はできません。

参考リンク：ピザハット、プレスリリース

執筆・撮影：鷺ノ宮やよい

Photo：（C）Pouch

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