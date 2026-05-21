これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「リールつきフラグメントケース」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『素敵なあの人2026年8月号増刊』（宝島社）の「リールつきフラグメントケース」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『素敵なあの人2026年8月号増刊』の「リールつきフラグメントケース」が見逃せない！


宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号増刊』（税込1850円）。付録として、「リールつきフラグメントケース」が付いてきます。

PEANUTS×NEWYORKERのスペシャルコラボデザイン


今回の付録は、スヌーピーでおなじみのPEANUTSと、トラディショナルブランドのNEWYORKERがコラボした特別仕様。ストラップ部分にはスヌーピーのプリントがあしらわれ、フラグメントケースにはニューヨーカーのハウスタータンとロゴが配されています。表裏で異なる表情を楽しめるデザインに仕上がっており、見るたびに気分が上がる一品です。

2WAYで使える便利なリールストラップ仕様


伸縮可能なリールストラップと、3枚分のカード入れがついたフラグメントケースのセットになっています。ストラップはスナップでバッグの持ち手に取り付けることができ、ストラップとフラグメントケースは引き手で着脱可能。それぞれ別々にも使えるので、シーンに合わせて使い分けられるのが嬉しいポイントです。フラグメントケースは縦7.8×横12.5×マチ2.5cmと、お出かけのおともにぴったりのサイズ感です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)