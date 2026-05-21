【付録】「リールつきフラグメントケース」が付いてくる！ 予約必須の『素敵なあの人2026年8月号増刊』は6月16日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『素敵なあの人2026年8月号増刊』（宝島社）の「リールつきフラグメントケース」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号増刊』（税込1850円）。付録として、「リールつきフラグメントケース」が付いてきます。
今回の付録は、スヌーピーでおなじみのPEANUTSと、トラディショナルブランドのNEWYORKERがコラボした特別仕様。ストラップ部分にはスヌーピーのプリントがあしらわれ、フラグメントケースにはニューヨーカーのハウスタータンとロゴが配されています。表裏で異なる表情を楽しめるデザインに仕上がっており、見るたびに気分が上がる一品です。
伸縮可能なリールストラップと、3枚分のカード入れがついたフラグメントケースのセットになっています。ストラップはスナップでバッグの持ち手に取り付けることができ、ストラップとフラグメントケースは引き手で着脱可能。それぞれ別々にも使えるので、シーンに合わせて使い分けられるのが嬉しいポイントです。フラグメントケースは縦7.8×横12.5×マチ2.5cmと、お出かけのおともにぴったりのサイズ感です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『素敵なあの人2026年8月号増刊』の「リールつきフラグメントケース」が見逃せない！
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号増刊』（税込1850円）。付録として、「リールつきフラグメントケース」が付いてきます。
PEANUTS×NEWYORKERのスペシャルコラボデザイン
今回の付録は、スヌーピーでおなじみのPEANUTSと、トラディショナルブランドのNEWYORKERがコラボした特別仕様。ストラップ部分にはスヌーピーのプリントがあしらわれ、フラグメントケースにはニューヨーカーのハウスタータンとロゴが配されています。表裏で異なる表情を楽しめるデザインに仕上がっており、見るたびに気分が上がる一品です。
2WAYで使える便利なリールストラップ仕様
伸縮可能なリールストラップと、3枚分のカード入れがついたフラグメントケースのセットになっています。ストラップはスナップでバッグの持ち手に取り付けることができ、ストラップとフラグメントケースは引き手で着脱可能。それぞれ別々にも使えるので、シーンに合わせて使い分けられるのが嬉しいポイントです。フラグメントケースは縦7.8×横12.5×マチ2.5cmと、お出かけのおともにぴったりのサイズ感です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)