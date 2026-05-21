“新入社員”イ・ジュニョン、財閥会長の魂が入り込んでしまう 韓国ドラマ『新入社員カン会長』、配信決定 『財閥家の末息子』作家原作の注目作
俳優のイ・ジュニョンが出演する韓国ドラマ『新入社員カン会長』（全12話）が、31日より映像配信サービス「Lemino」で日本独占配信されることが決定した。（毎週日・月曜 深0：10〜）
【写真】財閥会長の魂が入り込んでしまう青年を演じるイ・ジュニョン
同作は、話題作となった『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』の原作者であるサンギョン作家の同名ウェブ小説をベースにしたドラマで、韓国JTBCにて30日から放送される。“ビジネスの神”と称される大手財閥グループの会長が事故に遭い、2回目の人生を生きる物語となっている。
世界的なサッカー選手を夢見ていたが、不慮の事故で財閥会長の魂が入り込んでしまう青年を演じるのは、U-KISSのメンバーとして日本で活動した経験があり、数多くのドラマにも出演しているイ・ジュニョン。中身は会長ながら新入社員としてチェソングループに入社しトップを目指すという難しい役どころを、時にシリアスに、時にコミカルに、見事に演じている。会長はいぶし銀の演技が光る重鎮ソン・ヒョンジュ、熾烈な後継者争いを繰り広げる長女と長男はベテランのチョン・ヘジンとチン・グが演じ、イ・ジュミョンが留学帰りの末娘としてイ・ジュニョンと息のあった演技をみせている。
■あらすじ
大手財閥チェソングループを率いる会長のカン･ヨンホ（ソン・ヒョンジュ）は、会長職を息子のカン･ジェソン（チン・グ）か娘のカン･ジェギョン（チョン・ヘジン）に譲ろうとしていた。ある日、サッカー選手ファン･ジュニョン（イ・ジュニョン）のひき逃げに息子たちが関与していたことを知ったヨンホは事業承継を取り消そうとするが、ひょんなことからジュニョンの体に憑依してしまう。ひき逃げの罪を父親に着せようとする息子たちを見てショックを受けたヨンホは、会社を守るためにジュニョンの姿でチェソングループに入社する。そこでインターンとして働く、自身の隠し子カン･バングル（イ・ジュミョン）に出会う。
■演出
コ・へジン『マイ・ユース』
■クリエイター
キム・スノク『ペントハウス』シリーズ
■脚本
ヒョン・ジミン『パンドラ 偽りの楽園』
■キャスト
イ・ジュニョン（元U-KISS）『弱いヒーロー』『24時ヘルスクラブ』映画『勇敢な市民』
イ・ジュミョン『マイ・ユース』『二十五、二十一』
チョン・ヘジン『ラブ・パッセンジャー 〜私たちの恋愛事情〜』『ライディング人生』
チン・グ『監査します』『太陽の末裔 Love Under The Sun』
ソン・ヒョンジュ『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』『ジャスティス-復讐という名の正義-』『模範刑事』
【写真】財閥会長の魂が入り込んでしまう青年を演じるイ・ジュニョン
同作は、話題作となった『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』の原作者であるサンギョン作家の同名ウェブ小説をベースにしたドラマで、韓国JTBCにて30日から放送される。“ビジネスの神”と称される大手財閥グループの会長が事故に遭い、2回目の人生を生きる物語となっている。
■あらすじ
大手財閥チェソングループを率いる会長のカン･ヨンホ（ソン・ヒョンジュ）は、会長職を息子のカン･ジェソン（チン・グ）か娘のカン･ジェギョン（チョン・ヘジン）に譲ろうとしていた。ある日、サッカー選手ファン･ジュニョン（イ・ジュニョン）のひき逃げに息子たちが関与していたことを知ったヨンホは事業承継を取り消そうとするが、ひょんなことからジュニョンの体に憑依してしまう。ひき逃げの罪を父親に着せようとする息子たちを見てショックを受けたヨンホは、会社を守るためにジュニョンの姿でチェソングループに入社する。そこでインターンとして働く、自身の隠し子カン･バングル（イ・ジュミョン）に出会う。
■演出
コ・へジン『マイ・ユース』
■クリエイター
キム・スノク『ペントハウス』シリーズ
■脚本
ヒョン・ジミン『パンドラ 偽りの楽園』
■キャスト
イ・ジュニョン（元U-KISS）『弱いヒーロー』『24時ヘルスクラブ』映画『勇敢な市民』
イ・ジュミョン『マイ・ユース』『二十五、二十一』
チョン・ヘジン『ラブ・パッセンジャー 〜私たちの恋愛事情〜』『ライディング人生』
チン・グ『監査します』『太陽の末裔 Love Under The Sun』
ソン・ヒョンジュ『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』『ジャスティス-復讐という名の正義-』『模範刑事』