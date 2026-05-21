社会人になった娘に「家にお金を入れてほしい」と伝えたら、不満そうにされました…。実家暮らしなら生活費を入れるのが普通ではないのでしょうか？

実家暮らしで「家にお金を入れている」人は一定数いる

まず確認したいのは、社会人になって実家で暮らしている人の中には、家へ生活費を入れているケースが一定数あるという点です。

株式会社モデル百貨の「独身実家暮らしのお金事情についての調査」によると、実家暮らしの人のうち、61％が家にお金を入れていると回答しています。

毎月家に入れる金額の平均は5万4009円で、20代では平均3万3232円という結果でした。この結果からも、「社会人になったら、ある程度は家計を負担する」と考えている人が、一定数いることがうかがえます。



実家暮らしは「支出を抑えやすい」ケースもある

一方で、実家暮らしには支出を抑えやすいという特徴があります。例えば、一人暮らしでは家賃だけでなく、食費や水道光熱費、通信費、日用品費なども基本的に自分で負担する必要があります。

これに対し、実家暮らしでは、親が住宅費や光熱費の大部分を負担しているケースも多く、生活コストを抑えやすくなります。そのため、親側としては、「収入があるなら、ある程度は家計を負担してほしい」と考えることも自然といえるでしょう。



ただし、「いくら入れるべきか」に正解はない

もっとも、「実家暮らしなら必ず生活費を入れるべき」と決まっているわけではありません。

また、入れる金額についても家庭ごとの差が大きく、貯金を優先してほしい家庭もあれば、奨学金返済や将来の一人暮らし資金準備を優先するケースもあります。転職活動中で収入が安定していない場合なども含め、状況によって考え方は変わるでしょう。

親としては「社会人として当然」と感じていても、子ども側は「家族なのだから助け合いではないか」と受け止めている場合もあります。そのため、「普通はこう」というより、家計状況や価値観を踏まえて話し合うことが重要になります。



「生活費」だけでなく金銭感覚の学びという考え方もある

実家へお金を入れてもらう理由は、単なる家計補てんだけではないケースもあります。例えば、「社会人として生活コストを意識してほしい」「収入の中でやりくりする感覚を身につけてほしい」といった考えから、一定額を負担してもらう家庭もあります。

特に、家賃や光熱費を自分で払う経験が少ないまま社会人生活を送ると、「一人暮らしになって初めて生活費の重さを実感した」というケースもあります。そのため、生活費負担を通じて、家計管理を学ぶ機会と考える親もいるようです。



一方的に決めるより「使い道の共有」も重要

今回のケースでは、「家にお金を入れてほしい」と伝えた際、娘が不満そうだったということもあり、話し合いをするうえでは気になるところでしょう。

例えば、「なぜ必要なのか」が十分に共有されていない場合、子ども側が「家にお金を入れるよう求められている」と負担に感じてしまうケースもあるかもしれません。

一方で、親側としては、食費や光熱費の上昇、住宅ローン、老後資金準備など、さまざまな事情を抱えている場合があります。そのため、単に「払うのが当然」と伝えるだけではなく、「家計としてどのような負担があるのか」を共有したほうが、納得感につながるケースもあるでしょう。



まとめ

社会人の実家暮らしでは、「生活費を家に入れるべきか」で考え方が分かれることがあります。一方で、今回参照した調査では実家暮らしの61％が家にお金を入れており、平均額は5万4009円、20代では3万3232円という結果も出ています。

もっとも、実際の負担額や考え方は、家計状況や収入、将来設計などによって異なります。そのため、「実家暮らしなら当然」と一方的に決めるのではなく、親子で生活費や家計の状況を共有しながら、無理のない範囲で話し合うことが重要といえるでしょう。



出典

株式会社モデル百貨 独身実家暮らしのお金事情についての調査（PR TIMES）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー