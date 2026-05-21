子どもが「東京の大学」に進学希望だけど、自宅の「宇都宮⇔東京」の新幹線代は“月10万円超”！ それでも「東京で1人暮らし」の家賃よりは安いですか？ 定期代と家賃の差額を比較

宇都宮から東京の大学への新幹線定期代と家賃相場を比較

今回は、宇都宮駅から以下の2キャンパスまでの新幹線の定期代と、キャンパス周辺の家賃相場を比較してみました。



・早稲田大学（早稲田キャンパス）

・慶應義塾大学（三田キャンパス）



それぞれ見ていきましょう。なお、本記事の新幹線定期代および家賃相場は、2026年5月時点のものです。



早稲田大学（早稲田キャンパス）の場合

早稲田キャンパスの最寄り駅である早稲田駅までの通学定期（3ヶ月）は23万6920円で、月額換算すると約7万9000円になります。家賃は、大手不動産サイトによると早稲田駅周辺（新宿区）の家賃相場はワンルームで約11万3000円、1Kで約12万2000円です。

新幹線定期代（月約7万9000円）と一人暮らしの家賃（月約11万3000～12万2000円）を比べると、新幹線通学のほうが3ヶ月間で6万～11万円ほど安くなります。

図表1



筆者作成

一人暮らしをした場合はここに生活費が上乗せされるため、新幹線通学はさらに経済的に有利になるでしょう。



慶應義塾大学（三田キャンパス）の場合

慶應義塾大学三田キャンパスの最寄り駅である田町駅までの通学定期（3ヶ月）は22万9480円で、月額換算すると7万6493円です。田町周辺の家賃相場はワンルームで14万1000円、1Kで12万1700円であることから、こちらも家賃のほうが高額になります。

図表2



筆者作成

慶應義塾大学三田キャンパスへの通学の場合、東京駅での乗り換え1回で最寄り駅まで行けるため、通学の負担も少ないと言えるでしょう。



一人暮らしには家賃以外の出費もかかる

一人暮らしをすると、家賃に加え、食費や光熱費、通信費、日用品代など、毎月数万円単位の生活費がかかります。入学直後は敷金・礼金や家電・家具の購入費もかさみ、初期費用も数十万円単位でかかるでしょう。

新幹線通学であれば、実家に住みながら通えるため、一人暮らしをする場合に生じる費用を抑えられます。経済面を重視するのであれば、新幹線通学はむしろ支出を抑えながら通学する選択肢となりえます。



まとめ

新幹線通学と聞くとリッチな印象を持つ人もいるでしょうが、東京の家賃相場と比較すると、費用面で安く抑えられるケースもあります。

一人暮らしでは、家賃のほかにも食費や光熱費など、さまざまな生活費が上乗せされるため、経済的な面ではさらに抑えられます。ただし、通学時間が長い場合は、本人のキャンパスライフに支障をきたす可能性も考える必要があります。

一人暮らしと新幹線通学の比較では、費用はもちろん重要ですが、どのような学生生活を送ることになるかを考えたうえで、決めるようにしましょう。

執筆者 : 土田崇央

FP2級、AFP、簿記3級、クレジットカードアドバイザー3級、住宅ローンアドバイザー