「日本では行ったことあるけど…」元東方神起・ジュンス、韓国での“初体験”に驚き連発！

元東方神起のメンバーで、ミュージカル俳優としても活躍中のジュンスが、初めて訪れたダイソーで“衝撃のコスパ”を体験した。

5月20日、ジュンスのYouTubeチャンネルに最新動画が公開された。

【画像】ジュンス、ダイソー初訪問！

動画でジュンスは、ダイソーの店舗に入るなり、「みんなが“ダイソーには絶対行ってみて”って言ってた」と話し、「日本では1〜2回行ったことがあるけど、韓国では行ったことがなかった気がする」と明かした。

本格的にショッピングが始まると、ジュンスは価格表を見るたびに驚きを隠せなかった。1000ウォン（約100円）、3000ウォン（約300円）、5000ウォン（約500円）台の生活用品を見た彼は、「これで利益出るの？なんでこれが1000ウォンなんだ。今まで自分が買ってたものは何だったんだ」と反応した。

さらに制作陣に「1万ウォン（約1000円）を超える商品ってあるの？」と質問。「ない」という返答に、再び笑いを爆発させた。

（画像＝ジュンスYouTubeチャンネル）ジュンス

ジュンスは照明やインテリア用品コーナーにも強い関心を見せた。普段から空間を飾ることが好きだという彼は、商品を1つずつ見ながら、「一体何で作ったら5000ウォンで売れるんだ」と感嘆した。

買い物のテンションはどんどん高まり、「安いから、ついどんどんカゴに入れちゃう」と話しながら商品を次々とカートへ。気づけばショッピングバッグはいっぱいになっていた。

レジ前でも驚きは続いた。ジュンスは、「10万ウォン（約1万円）超えるのって、こんなに難しいの？」と話し、最終的な会計金額は30点で10万1000ウォンだった。

レシートを確認した彼は、「これ本当にあり得る？」と、最後まで信じられない様子を見せた。

（画像＝ジュンスYouTubeチャンネル）ジュンス

なお、ジュンスは、韓国最高級オフィステルとして知られるソウル・蚕室のロッテタワー「シグニエルレジデンス」に居住していることで知られている。そんな彼が見せた“ダイソー初心者”らしいリアクションに、視聴者からも大きな反響が寄せられている。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、JX、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。