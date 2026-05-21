【特撮合金 アクマイザー3 ザビタン】 【特撮合金 アクマイザー3 イビル】 【特撮合金 アクマイザー3 ガブラ】 6月発売予定 価格:各13,200円

アートストームは合金フィギュア「特撮合金 アクマイザー3 ザビタン」、「特撮合金 アクマイザー3 イビル」、「特撮合金 アクマイザー3 ガブラ」を6月に発売する。価格は各13,200円。

「アクマイザー3」は1975年の特撮番組。地底世界ダウンワールドに住むアクマ族が地上侵略をもくろむ中、アクマ族と地上人の混血であるザビタンはその侵略を防ぐために戦いを挑む。イビルとガブラはアクマ族の刺客としてザビタンと戦うが、彼の心意気に触れ共にアクマ族と戦う「アクマイザー3」を結成する。変身ヒーロー番組全盛の時代に制作された、あえて人間体を設定しない異色の作品だ。

フィギュアは「ザラード」など各キャラクターの武器、表情交換パーツなどを同梱。

【特撮合金 アクマイザー3 ザビタン】

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【特撮合金 アクマイザー3 イビル】

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【特撮合金 アクマイザー3 ガブラ】

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(C)石森プロ・東映

