『ポムポムポーションCAFE』、六本木に限定オープン ポムポムプリンのメッセージ付き特別カップ＆フォトスポット楽しめる
味の素AGFは、「ブレンディ」ポーションと、今年でデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのコラボレーションカフェ『ポムポムポーションCAFE』を21日から24日まで、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで開催する。
【写真】行ってみたい！限定オープンしたかわいい『ポムポムポーションCAFE』
この店では、ポムポムプリンからのメッセージ付きのアイスドリンクが楽しめる。ポムポムプリンからのメッセージが付いた特別カップで提供される。「ブレンディ」ポーションのアイスポーションオレ（牛乳割）、アイスポーションティーソーダ（炭酸水割）、アイスポーションコーヒー/アイスポーションティー（水割）の好きなフレーバーで、アイスドリンクを楽しめる。
会場内にはポムポムプリン、マフィンと一緒にソファに座って写真が撮れるフォトスポットなどがある。プリン店長と一緒に「ブレンディ」ポーションのドリンクを飲んでいるような感覚になれる空間となっている。
イベントでは、ポムポムプリンがコラボカフェの店長として登場し、“お客様第一号”として、俳優の榮倉奈々（38）を出迎えた。
【写真】行ってみたい！限定オープンしたかわいい『ポムポムポーションCAFE』
この店では、ポムポムプリンからのメッセージ付きのアイスドリンクが楽しめる。ポムポムプリンからのメッセージが付いた特別カップで提供される。「ブレンディ」ポーションのアイスポーションオレ（牛乳割）、アイスポーションティーソーダ（炭酸水割）、アイスポーションコーヒー/アイスポーションティー（水割）の好きなフレーバーで、アイスドリンクを楽しめる。
会場内にはポムポムプリン、マフィンと一緒にソファに座って写真が撮れるフォトスポットなどがある。プリン店長と一緒に「ブレンディ」ポーションのドリンクを飲んでいるような感覚になれる空間となっている。
イベントでは、ポムポムプリンがコラボカフェの店長として登場し、“お客様第一号”として、俳優の榮倉奈々（38）を出迎えた。