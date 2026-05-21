◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)

今季8度目の先発マウンドにあがったドジャース・大谷翔平選手。5回には1アウト満塁のピンチを招くも、併殺打でしのぎ、珍しい姿を見せました。

投打二刀流で出場し、先頭打者ホームランで自らを援護した大谷選手。初回から3イニング連続で三者凡退に抑えるなど、好投も披露します。しかし4回には先頭に四球を与え、ヒットを許す場面も。5回には先頭からの連打と四球で1アウト満塁のピンチを招きました。ここで打席にはタティスJr.選手を迎えるも、初球のスライダーでショートへの併殺打。無失点でしのいで見せました。

すると大谷選手は拳を握り、身をひるがえしながらほえる姿。これまでも短く一声ほえる姿は見られていましたが、この時は興奮おさまらぬ様子で軽くうなずきながら、ほえ続けます。さらにベンチに引きあげながらもう一度長めにほえる姿。野手を迎えながらここでもほえる様子を見せました。

大谷選手は投手としては、この回を投げ終えて降板。リリーフ陣もリードを守り抜き、ドジャースが完封勝利をあげています。