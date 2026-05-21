◇ア・リーグ ヤンキース1−2ブルージェイズ（2026年5月20日 ニューヨーク）

メジャーリーグで不思議な応援スタイルが波及している。ヤンキースとブルージェイズの一戦が行われたヤンキースタジアムでは、試合開始が2時間遅れて深夜となった9回に、外野席で男性陣約20人が「上半身裸」で衣服やタオルを振り回して声援を送った。

この光景はホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が出場したシアトルでのマリナーズ戦でも見られた。シアトルでは約300人の大規模集団となって、地元球団に声援を送っていた。

一貫しているのは本拠地球団を応援し、有名な応援チャントである「THE White Stripes」の「Seven Nation Army」を歌い続けること。

これは、最初はカージナルスを応援するセントルイスで学生たちがスタートさせたが、勝利につながる「縁起もの」として各球場に広がりを見せている。

名門の本拠地でもパフォーマンスが発生。シアトルでは実況が「凄いエナジーだ」と困惑していたが、冷え込む深夜のニューヨークでも実施されたとあり、急展開の広がりとなっている。