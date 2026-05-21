かまいたち山内健司、濱家隆一がMCを務める20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、M−1グランプリ2025王者の「たくろう」と、準優勝の「ドンデコルテ」がゲスト出演した。

M−1で審査員を務めた山内は最終決戦で「たくろう」ではなく、ただ1人「ドンデコルテ」に票を投じた。

ゲストのとろサーモン久保田かずのぶから「付けるとき僅差やったん？」と問われると、山内は「俺は票がめっちゃ割れると思ってたんです。みんな悩んでたんで、どうなるかなって。ただウケはたくろうがダントツ。もうたくろうがヤバかった」と振り返った。

ドンデコルテ渡辺銀次は「別の番組でも、なんでわれわれを選んでくださったんですか？って聞いたんですよ。そしたら“好み”の一本で押しきられた」と話し、「もっと具体的に教えてください」と真剣な表情を見せた。

濱家が「銀次、任せとけ！ 何が違うかったん？たくろうの何がアカンかったん」とツッコミを入れると、山内は「たくろうのアカンとかはないねん！ 好みとしか…」と回答。濱家が「ネタのつくりもちょっとウチに似てる感じもあるから、とかでしょ？」と指摘すると、山内は「細かいの言うとさ…まあないと思うけど…、今後気にする人とかも出てくるやん」と話し、「影響力があるから」と胸を張った。

すると久保田が「ないよ。おまけに人望もねえよ」と猛ツッコミ。「金だけぶらさげて歩いてる人間だよ、オマエは」とたたみかけられ、山内は「なんで人望がねえんだよ！」と苦笑いだった。