岡山県備前市の30代職員が1年2カ月にわたり無免許の状態で「公用車」や「自家用車」を運転していたとして、減給10分の1、2か月の懲戒処分をきょう（21日）付けで受けました。

1年以上「公用車」だけでなく「自家用車」も運転

備前市によりますと、30代の職員は、運転免許証の有効期限が昨年（2025年）2月までにも関わらず1年2か月の間、公用車61回を運転していました。今年4月24日に所属部署で免許証の確認を行ったところ、有効期限が失効していたことが分かりました。

備前市では毎年度、各部署で所属長により免許証の確認を行うルールとなっていましたが、昨年度、この職員が所属していた部署では上長が怠っていたため、免許の失効に気づかなかったということです。

また、職員本人も免許が失効していたことに気づいていなかったとしていて、公務で車を61回運転していたほか、通勤などでも無免許の状態でした。

「法令遵守を怠ったことに弁明の余地なし」

懲戒処分を受けて、職員は「公務員としてこういう事態を起こして深く反省している。法令遵守を怠ったことに弁明の余地なし」といった内容の話をしているということです。

備前市は職員の昨年度の上司について、免許証の確認を怠ったとして文書による厳重注意を通達しています。

職員の懲戒処分を受けて備前市では「法令遵守並び綱紀粛正を徹底の上、再発防止を行うとともに市民の皆様の信頼回復に努めてまいります」などとコメントしています。