BEAMSの50周年を記念してマルボンゴルフとの歴代別注が奇跡の融合！ 特別なアニバーサリーコレクションを見逃すな
BEAMS（ビームス）の50周年を記念し、アメリカ・ロサンゼルス発の人気ゴルフライフスタイルブランド「MALBON GOLF（マルボンゴルフ）」と「BEAMS GOLF（ビームスゴルフ）」による特別な別注コレクションが、5月21日（木）に発売される。
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今回のコレクションは、両ブランドがこれまでに歩んできたコラボレーションの歴史を振り返る、アーカイブからインスピレーションを得た珠玉のラインナップとなっている。本コレクションの大きな見どころは、過去に登場したアイコニックなロゴやモチーフを現代的に、そして贅沢に散りばめている点だ。記念すべき第1回目の別注で人気を博したキャラクターロゴ「ハンチングバケッツ」が、BEAMSのコーポレートカラーである鮮やかなオレンジを纏って復刻。パフォーマンスポロシャツやスタンダードTシャツ、6パネルキャップの主役として落とし込まれている。また、2022年に制作された「ドジャースバケッツ」と、2024年の「星条旗スクリプト」の2つの人気モチーフを両胸に贅沢に配したポロシャツやショートスリーブピステも登場。さらに、ナイロンバケットハットには「ドジャースバケッツ」が配され、アニバーサリーならではのエクスクルーシブな仕様となっている。バックプリントTシャツには、BEAMS GOLFが過去の別注で手掛けた特別なバケッツロゴを「オールスター」として一堂に配している。ヴィンテージのバンドTシャツを彷彿とさせる、大胆かつクリエイティブなグラフィックワークが特徴だ。機能性とストリートカルチャーを融合させた、ゴルフ場でも街でも映える全6型がラインナップされている。カルチャーとゴルフを愛する両者の共鳴によって生まれた今回のコレクションは、節目の年を祝うにふさわしい、ブランドの歩みと歴史を物語る特別な仕上がりとなっている。本コレクションは、全国のビームスゴルフ展開店舗およびビームス公式オンラインショップにて販売される。◇ ◇ ◇推しプロとお揃いにできる！→関連記事で【小祝さくら、菅沼菜々ら人気女子プロの“お気に入りカラー”が限定で登場！ ルコックスポルティフの「遮熱冷感ポンチョ」が熱中症対策にぴったりだった】を掲載中
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