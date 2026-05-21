医療機器で危うくケガ？ 菅沼菜々を襲った昨夜の“アクシデント”「終わったと思った…」
＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞「ちょっと聞いてください」。そう言うと悪天候のなか3アンダーの好スコアで上がった今季1勝の菅沼菜々は、昨晩、自分の身を襲ったヒヤリとするハプニングを明かした。ラウンドできるのか、できないかも？。そんな不安すら覚えるできごとだった。
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それはプロアマからホテルに戻った後の、午後7時30分頃に起こった。「超音波（医療機器）で治療する 大きめの機械で右手首を治療を終えて、片付けようとした時に（機器を）足に落としちゃったんです」。そう言って左足の甲を指さす。「痛すぎて声も出なかった。“終わった”と思いました」。もともと「せっかち」を自認しているため、普段は「あまり走ったりもしないように」ケガを防止しながら過ごしている。そんななかで訪れたピンチだった。実際は1キロ弱の機器だが、体感では「5キロくらい」のものを落としたような衝撃。打撲で患部は腫れ、湿布を貼って一夜を過ごしたという。前日までの予報で、 初日は強い雨が降ることが見込まれていたため、“中止”を願う気持ちも。しかし、早朝は曇りだっため、腫れはひいたが、内出血が起こって少し痛む足を引きずり会場へ向かった。「痛み止めも飲みました」。シューズが履けるかが心配だったが、靴紐を緩めることでそれもクリア。コースに飛び出していった。そしてクラブを握ると、そんなことを感じさせないプレーを披露した。インコースから出ると10番、11番で1.5メートルを沈め連続バーディ。そこから1つ落とし迎えた8番では、残り160ヤードから7番アイアンで放ったショットを2メートルにつけスコアを伸ばす。そして9番でも4メートルをねじ込む。連続バーディではじまった一日を、連続バーディで締めくくった。3試合前の「NTTドコモビジネスレディス」で1年ぶりの優勝を挙げたが、その後の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」、「Sky RKBレディス」と2試合続けて予選落ち。それでも「ショットはいい感じだったので、あまり調子が悪いとは思わなかった」という実感を、結果で証明した。前半最後の18番ではティから2度ボールが落ちるほどの風にも見舞われたが、集中は切らさず。きっちりとスコアをまとめた。「きょうからトレーナーさんが来るので、その機器は使わなくなるんです」と、連日のアクシデントは避けられそう。「今のところ痛みは大丈夫なので安静にしたいと思います」と、午後組で回る明日に備えて、しっかりと患部をいたわるつもりだ。父・真一さんにも呆れられたという事件だが、これで“厄落とし”は終了か？ 今季2つ目のトロフィー目指して、その足でしっかりと歩みを進めていく。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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