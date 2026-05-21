＜速報＞木下稜介、岡田晃平がトップタイ 先週Vの藤本佳則も好発進
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第1ラウンドが進行している。午前組の全選手がホールアウトし、「65」をマークした木下稜介と岡田晃平が7アンダー・首位タイに立っている。
【LIVEフォト】深いラフだけど…パワーで持って行きました
1打差3位に西村匡史。2打差4位タイには2週連続優勝を狙う藤本佳則、岩田寛、田中裕基、ソン・ヨンハン（韓国）が続いている。連覇がかかる清水大成は4アンダー・8位タイ。大会通算3勝の58歳・谷口徹は2オーバー・108位タイで初日を終えている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞日本プロのリーダーボード
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蒲生の“弱点”を生かしたセッティングに 日本プロは7000y切りもパー72
清水大成がTFCC損傷を告白 メジャー連覇へ前向き「不安なく試合に臨めそう」
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