榮倉奈々「個人的に夢のコラボ」“日本を代表するキャラ”との共演に感動
俳優の榮倉奈々（38）が21日、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで行われた『ポムポムポーションCAFE』オープニングイベントに登場。「個人的に夢のコラボ」と同じ商品のCMに出演した“日本を代表するキャラクター”に感動した。
【写真】「結構早い！」ポムポムプリンの軽快な動きに驚いた様子を見せた榮倉奈々
イベントでは、ポから始まる日本を代表するキャラクターとして、ポムポムプリンが紹介された。榮倉は、味の素AGFの「ブレンディ」ポーションのCMに出演し、同じコンセプトのCMではポムポムプリンも出演している。
「小学生の頃からプリンと隣のマフィンちゃんが大好きだった」という榮倉は「（CMに登場する）同じソファで、同じことをしているのがすんごいうれしいです」と笑顔を見せていた。「個人的には夢のコラボです」と話した。
味の素AGFは、「ブレンディ」ポーションと、今年でデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのコラボレーションカフェ『ポムポムポーションCAFE』を21日から24日まで、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで開催する。
イベントでは、ポムポムプリンがコラボカフェの店長として登場し、“お客様第一号”として、榮倉を出迎えた。
【写真】「結構早い！」ポムポムプリンの軽快な動きに驚いた様子を見せた榮倉奈々
イベントでは、ポから始まる日本を代表するキャラクターとして、ポムポムプリンが紹介された。榮倉は、味の素AGFの「ブレンディ」ポーションのCMに出演し、同じコンセプトのCMではポムポムプリンも出演している。
味の素AGFは、「ブレンディ」ポーションと、今年でデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのコラボレーションカフェ『ポムポムポーションCAFE』を21日から24日まで、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで開催する。
イベントでは、ポムポムプリンがコラボカフェの店長として登場し、“お客様第一号”として、榮倉を出迎えた。