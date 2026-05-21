お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が21日配信ABEMA「資産、全部売ってみた」に出演。衝撃の貯金額を激白する場面があった。

番組のレギュラー化を景気づけるため、スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃した。

スタッフは吉村の資産を調べたが、「運用している資産が“全部マイナス”」という過去のネットニュースしか出てこなかったという。吉村は「ほっといてくださいよ。資産がないから喉を枯らして毎日仕事をしているんですよ」と苦笑いした。

さらに「この間税金払ったら、数百万円前半ぐらいしか貯金が残ってなかった」と衝撃の貯金額を激白。「やべぇと思ったから税理士ともう1回立て直そうとしている。NISAみたいな積み立てはある。コロナ中ぐらいからやってて、毎月5万円積み立ててるから約200万ぐらい」と補足した。

スタジオで映像を見ていた小島瑠璃子は「えー！こんなに働いていて！？」と驚きを隠せなかった。そして「NISA外やってないの？」と質問すると、吉村は「やってるよ。負けてんだよ」と返答。小島は「負けてるの！？負けることあるんだ…」と口にすると、吉村は「ロケットが飛ばないんだよ…」と苦笑いして、この話題を締めた。