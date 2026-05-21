人気声優ユニット「i☆Ris」、ライブ撮影可能タイム中止を発表 モラルに反する内容の投稿を確認「法的措置を含めた厳正な対応を検討」
人気声優アイドルユニット「i☆Ris」の公式サイトが更新され、ファンが撮影した写真を転用したモラルに反した内容の投稿が確認されたことを受け、法的措置を含めた厳正な対応を検討し、現在開催中のツアー『i☆Ris 11th Live Tour 2026〜VINTAGEイイ味出てます〜』での撮影可能タイムも中止することを発表した。
【写真】超ミニスカ！芹澤優、久保田未夢…「i☆Ris」全メンバーのソロショット
公式サイトでは「SNS上において、ライブ撮影可能タイムにて、ファンの方が撮影された写真を転用し、モラルに反した内容を投稿する行為が確認されました」と報告。
これを受け、「撮影を許可している場合でも、モラルに反した表現・侮辱的表現と組み合わせた使用は一切許可しておりません。 このような行為は、アーティストの人格権・肖像権を著しく侵害するものであり、断じて容認できません。当該投稿者に対しては、投稿の即時削除を求めるとともに、状況に応じて法的措置を含めた厳正な対応を検討してまいります」と表明した。
また「現在開催中のツアーで設けている撮影可能タイムにつきましても、大変遺憾ではございますが、今後の公演では中止とさせていただきます」と伝えた。
最後に「参加を予定されている皆様におかれましては、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。今後ともi☆Risの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
i☆Risは、2012年に声優としてのキャリアと共にアイドルとしてデビューし、現在のメンバーは山北早紀、茜屋日海夏、芹澤優、若井友希、久保田未夢。数々のアニメ主題歌を担当し、2016年には日本武道館で単独ライブを行うなど人気声優ユニットとなっている。
【写真】超ミニスカ！芹澤優、久保田未夢…「i☆Ris」全メンバーのソロショット
公式サイトでは「SNS上において、ライブ撮影可能タイムにて、ファンの方が撮影された写真を転用し、モラルに反した内容を投稿する行為が確認されました」と報告。
また「現在開催中のツアーで設けている撮影可能タイムにつきましても、大変遺憾ではございますが、今後の公演では中止とさせていただきます」と伝えた。
最後に「参加を予定されている皆様におかれましては、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。今後ともi☆Risの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
i☆Risは、2012年に声優としてのキャリアと共にアイドルとしてデビューし、現在のメンバーは山北早紀、茜屋日海夏、芹澤優、若井友希、久保田未夢。数々のアニメ主題歌を担当し、2016年には日本武道館で単独ライブを行うなど人気声優ユニットとなっている。