歌手の中尾ミエ（79）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。80歳を目前とした心境を語った。

6月に80歳を迎える中尾。「ちょっと考えますね。想像していなかったから」と吐露。続けて「前回出た時に黒柳さんに“どうってことなかったわよ”ってお伺いしたので、それ聞いて…」とMCの黒柳徹子の言葉に励まされたことを明かした。黒柳は「ある日いきなり（80歳が）くるわけじゃない。もうじき、もうじきだって思ってくるわけだから、大丈夫」と明るく話した。

黒柳に「あなたは過去は振り返らない主義？」と聞かれると、中尾は「そうですね。全然戻りたい時期はない」ときっぱり。黒柳も「私もそう思う。あなたと初めて会った時に戻りたいとは思っていないです」と共感した。2人は中尾が10代、黒柳が20代のころからの付き合いだという。

中尾はもうすぐ80歳を迎えることについて「考えてませんでしたね。若いころはせいぜい60歳くらい。私たちのころはまだ還暦過ぎたら現役難しいかなって思っていたから」と話した。

最近は自身の体力について「まだできる」と過信することが危険だと実感しつつも、タップダンスの練習に取り組んでいるという。「80って区切りじゃないですか。だからもう1回最後に踏んでみようかなって思って。そこから先はきついと思うので、今のうちならまだできるかなって思って」と前向きに話した。