中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年5月20日にXを更新し、同党のクラウドファンディングの特典として、抽選で小川淳也氏らから電話が掛かってくるという返礼品を提案した。

「支援者と一緒に作る党なので」

15日から開始した中道のクラウドファンディング。当初の目標1000万円は初日に達成し、21日昼時点で約7567万円集まり、達成率は756％となっている。

なお、現在返礼品としては1000円〜5000円コースまでは、小川代表と山本香苗代表代行のお礼メッセージ画像、1万円コースは両者らの写真入りメッセージカードとお礼状が用意されている。

泉氏は20日にXでクラウドファンディングに言及し、「サポーターは約9200人。多くのご寄付をいただいています」と感謝を明かした。

一方、「全員には無理だが、抽選で『淳也フォン』『かなえフォン』『階コール』『いさphone』名前は任せるので、御礼の電話もかけてほしい」と提案。「支援者と一緒に作る党なので」とコメントした。

ポストには、「『みつなりフォン』『ケンタフォン』もあったらうれしい」「アイドルのファンクラブみたいになってますやん」という声が集まっている。