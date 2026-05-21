日本サッカー協会は２１日、６月６日の国際親善試合南アフリカ女子代表戦に臨む「なでしこジャパン」のメンバーを発表した。ＭＦ長谷川唯（２９）、ＤＦ熊谷紗希（３５）らが選出され、フェイエノールトのＤＦ竹重杏歌理（２３）、ノジマ相模原のＭＦ伊東珠梨（２３）が初招集された。

女子アジア杯優勝に導いたニルス・ニールセン監督が先月２日に電撃退任され、直後の米国遠征では米国に１勝２敗。同遠征で監督代行を務めた狩野倫久コーチが今月１４日に正式に監督へ就任し、１８日の就任会見では「私たちが掲げる最大の目標は２７年ブラジルＷ杯優勝。すなわち、世界一奪還です」と宣言した。

同会見では２度のＷ杯出場経験のある元日本代表ＤＦ内田篤人氏、１１年女子Ｗ杯優勝に貢献したＤＦ近賀ゆかりさん、佐野智之氏が新コーチに就任することが発表された。男子のＡ代表経験者がなでしこジャパンのコーチ陣に入るのは初で、１１年女子Ｗ杯優勝経験者がコーチに加わるのも初。今回の親善試合は“新生”なでしこジャパンの初陣となる。

【ＧＫ】

山下杏也加（マンチェスターＣ）、平尾知佳（グラナダ）、大熊茜（ＩＮＡＣ神戸）

【ＤＦ】

熊谷紗希（ロンドン・シティー）、清水梨紗（リバプール）、守屋都弥（ロイヤルズ）、北川ひかる（エバートン）、遠藤優（ウェストハム）、南萌華（ブライトン）、竹重杏歌理（フェイエノールト）、古賀塔子（トットナム）

【ＭＦ】

籾木結花（エバートン）、清家貴子（ブライトン）、長谷川唯（マンチェスターＣ）、林穂之香（エバートン）、長野風花（リバプール）、宮沢ひなた（マンチェスターＵ）、伊東珠梨（ノジマ相模原）、藤野あおば（マンチェスターＣ）、浜野まいか（トットナム）、谷川萌々子（バイエルン）

【ＦＷ】

田中美南（ロイヤルズ）、松窪真心（ノースカロライナカレッジ）