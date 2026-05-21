◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝２１日、美浦トレセン

第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）に向けた１週前追い切りが２１日、美浦トレセンのＷコースで行われた。上原佑厩舎３頭が登場し、活発な動きを披露した。最初の組に登場した皐月賞３着のライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）と、青葉賞覇者ゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は３頭併せ。先にスタートしたオペラプラージュ（５歳３勝クラス）を中のライヒスが２馬身追走し、内のゴーイントゥがそれを１馬身半追走する形。４コーナーではライヒスが少し前に出るとゴール前ではしっかりと追われ、２頭から半馬身前に出て６ハロン８３秒５―１１秒１でゴール。ゴーイントゥも反応良く８３秒３―１１秒１とシャープな伸びを披露した。

ライヒスに騎乗した佐々木大輔騎手は「かなり順調です。強く雨が降っていたら軽くしようかと思いましたが、まだ降り始めだったのでしっかりとやりました。今までよりもかなりいい１週前追い切りでしたし、もともと難しいところはありましたがこの馬なりに良くなっています。思い通りに進んでいます」と順調ぶりをうかがわせた。

その後に登場したフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は荻野極騎手を背にリアライズオーラム（４歳１勝クラス）と２頭併せ。２馬身追走すると、最後の直線では手綱が動かないまま鋭く加速し６ハロン８３秒０―１１秒０で２馬身先着した。

鞍上は「すごく良かったですね。息遣いも良かったし、やる気もあったし、いい脚取りで言うことないと思います。雨も降って力の要る馬場ですけど、全然苦にすることなくしっかり下をとらえて伸び伸びと走れていましたね。前走よりいいんじゃないかと思います」と手応えを口にした。

また、同日に追い切りを予定していた京成杯の覇者グリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）は軽い発熱があり追い切りを延期した。