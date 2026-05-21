俳優の瀬戸康史が舞台「キュー」（白井晃演出家）に主演することが２０日、分かった。共演に有村架純や石田ニコル、井内悠陽らが出演する。

芥川賞作家の上田岳弘氏の同名小説が原作。第二次世界大戦から現代、さらに７００年以上先の未来へ−。戦時を生きた人々の遺伝子を継ぐ男と原爆投下の記憶を宿す少女が出会い、壮大な時間軸の中で、“存在”そのものに問いを投げかける物語となっている。

瀬戸は心療内科医として暮らしながらも、見知らぬ組織に拉致され、壮大な事件に巻き込まれていく主人公・立花徹役。立花の同級生で、前世の記憶を持ち、「私の中には第二次世界大戦が入っているの」と話す渡辺恭子役を有村が務める。２人の共演は映画「ナラタージュ」（２０１７年）以来９年ぶり。令和を代表する２人の役者が、過去・現代・未来と時空を超えた壮大な物語を紡ぐ。

瀬戸は「ＳＮＳやスマートフォンの普及から情報が一気に飛び込んできて、それに加え日常生活でやらなければいけない事も多い。『自分を失わないために、あなたはどう行動する？』稽古に入る前の今、そんな問いを投げかけられているような気がする」と明かし、共演の有村については、「落ち着いた癒やしの雰囲気があり、内からエネルギーがあふれ出ている印象がある」と再会を心待ちにしていた。

一方の有村は瀬戸について「２０代前半の頃にご一緒した瀬戸さんと再びともに戦えるご縁も心強い」と信頼を寄せており、「小説を原作としていますが、私たちの身体（からだ）を通してしっかりと具現化していきたい。劇場でしか味わえない体験がお届けできるよう、多くの方に足を運んでいただければ」と呼び掛けた。

今作には、製薬会社に勤める会社員・東藤恭子役に石田、冷凍睡眠から目覚めた自動音声のような存在・Ｌｏｓｔ Ｌａｎｇａｇｅ Ｎｏ．９役で井内が出演する。舞台は１１月１５〜２９日に東京・豊島区の東京芸術劇場プレイハウス、１２月４〜６日に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される。