ドル円159円つける、やや円売り優勢も値動きは限定的



やや円売り、ドル円は一時159円大台をつけた。豪ドル円は113.30円台に反発している。



日本の貿易赤字拡大や財政悪化への懸念、金利差などを背景に円は売られやすい。ただ、値動きは限定的。米イラン協議への警戒感からマーケットは様子見姿勢を強めている。



トランプ米大統領は交渉は「最終段階にある」としつつも、イランが条件を受け入れない場合は攻撃を再開すると警告。イランは、米イスラエルが攻撃を再開した場合は地域戦争は今度は中東地域を超えて拡大すると警告した。



また、イスラエルのネタニヤフ首相がイランの現政権が続く限り攻撃を継続する方針を示しており、依然として軍事衝突への警戒感は残っている。

外部サイト