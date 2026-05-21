子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡の教育番組「テレビ寺子屋」。５月３１日の第２４８４回は、「僕たちにはキラキラ生きる義務などない」山田ルイ53世（お笑い芸人）を放送する（テレビ静岡午前６時３０分から７時）。

お笑いコンビ「髭男爵」のツッコミ担当を務めるゲスト講師は、日々ソワソワさせられる大きな存在として「SNS」を挙げる。

「アップされる写真を見て、こんなにキラキラ輝いて生きている人がいるのか、と自分と比べて落ち込んだり。こんな暮らしがしたいと焦ったり、自分もキラキラしているように見せようと無理をして、疲れてしまう人もいるんじゃないでしょうか」と問いかける。

同期芸人が冠番組を持ったり、自分が出ていない番組に出ているのを見た時に、自身も「ソワソワしたり嫉妬を覚えることってあります」と明かした。６年間の引きこもりを経験し、大検合格を経て、愛媛大学に入学。その後中退し上京、芸人の道へ入った経歴を振り返りながら、対処方法を明かしつつ、「もっと楽に生きてもいいんじゃないでしょうか」と投げかける。