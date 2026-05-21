シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。親交のある大物芸人を明かした。

同番組で矢井田の交友関係をまとめた図が紹介されると、スタジオでは「凄い」「芸人しかいない」と驚がく。中でもオール巨人について、矢井田は「私の両親がよく行く、行きつけの寿司屋が巨人師匠と一緒で、私も大阪に帰った時とかに行ってた」と切り出した。

そして「それをきっかけに知り合いまして、年賀状のやり取りとか」と打ち明けると、レギュラー陣は再び「えーっ」「凄い」とビックリ。矢井田は「とっても優しい方で。最初お会いした時も、全部おごってくれたりとか」と話した。

さらに「巨人師匠は有名すぎて、“大阪府○○市、オール巨人さん”で届く」と明かすと一同は爆笑。「でも数年前に“年賀状仕舞いします”ってご丁寧に。それまでは毎年やり取りしててうれしかったです」という矢井田に、木曜レギュラーのタレント・島崎和歌子は「矢井田さんのバックには巨人師匠が…」とニヤリ。MCの「ハライチ」澤部佑は「ここから気をつけましょう」と戒めていた。