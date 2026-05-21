日本サッカー協会は21日、来月6日に南アフリカ女子代表との国際親善試合（大阪・ヤンマーハナサカスタジアム）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー23人を発表した。DF熊谷紗希（ロンドン・シティ）、MF長谷川唯（マンチェスター・シティ）ら常連組が選出され、DF竹重杏歌理（フェイエノールト）、MF伊東珠梨（ノジマ相模原）の2人が初招集された。今月就任した狩野倫久監督の初陣となり、同9日には南アフリカ代表と練習試合を行う。

メンバーは以下の通り。

＜GK＞

山下杏也加（マンチェスター・シティ）、平尾知佳（グラナダ）、大熊茜（INAC神戸）

＜DF＞

熊谷紗希（ロンドン・シティ）、清水梨紗（リバプール）、守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ）、北川ひかる（エバートン）、遠藤優（ウエストハム）、南萌華（ブライトン）、竹重杏歌理（フェイエノールト）、古賀塔子（トットナム）

＜MF＞

籾木結花（エバートン）、清家貴子（ブライトン）、長谷川唯（マンチェスター・シティ）、林穂之香（エバートン）、長野風花（リバプール）、宮沢ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）、伊東珠梨（ノジマ相模原）、藤野あおば（マンチェスター・シティ）、浜野まいか（トットナム）、谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）

＜FW＞

田中美南（ロイヤルズ）、松窪真心（カレッジ）