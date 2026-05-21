DeNAは21日、8月4〜6日の阪神戦（横浜スタジアム）で実施する夏の恒例イベント「YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行」で着用する限定ユニホームのデザインを発表した。

今夏のイベントのテーマは「BLUE BIRD ―希望は、未来（そら）へ―」。横浜を愛する人々が灯す“希望の光”が重なり合った時に現れる青い鳥の羽をモチーフにしたデザインを採用している。。未来へ向かって羽ばたく姿をイメージした「BLUE BIRD」のグラフィックは、横浜市を拠点に活動する世界を代表するピンストライパーHiro“Wildman”石井（石井孝洋・いしい たかひろ）さんが担当している。

イベント当日はナインが着用するだけでなく、来場者にも同じデザインのレプリカユニホームが配布される。

主将の筒香は「横浜らしさを特に感じるユニホームを早く着て、皆さまの前でプレーしたい。キャプテンとしてチームを勝利に導けるよう全力で戦っていく」とコメント。エース・東も「個人的にピンストライプで模様が描かれている斬新なデザインが気に入っています。同じユニフォームを着た皆さまと一緒に戦えることを楽しみにしています！」と共闘を呼びかけた。