本仮屋ユイカ、妹・リイナ家族と奄美大島へ 一家“ほぼ顔出し”5ショットも披露「眩しすぎて見えないぐらいステキな家族」
俳優の本仮屋ユイカ（38）が20日、自身のインスタグラムを更新。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）の家族らと共に旅行に出かけたことを報告し、家族での写真を披露した。
【写真】「眩しすぎて見えないぐらいステキな家族」妹・リイナ一家との“ほぼ顔出し”ショットを披露した本仮屋ユイカ ※5ショットは2枚目
ユイカは「少し前、妹家族と奄美大島へ @riina_motokariya 妹と奄美大島に来るのは3回目。何度来ても、『また来ようね』と話ながら帰路につきます。今回も、奄美大島の空気と自然にたくさん癒されました。また"写ルンデス"を持って、旅に行きたい」とつづり、ビーチで笑顔を見せるユイカ＆リイナ姉妹とリイナの長男（9）＆長女（6）の4ショットや、リイナの夫も交えた“ほぼ顔出し”の家族5ショットをアップ。
この投稿にファンからは「素敵な時間を過ごしたのですね、良かったですね、楽しんでますね、笑顔可愛いすぎますね」「眩しすぎて見えないぐらいステキな家族だなぁと、いつも思います」「写るんです...の色とか線が曖昧な雰囲気は良いですよね」「素敵な思い出ですね」「白い砂浜が綺麗 妹さんのご一家と相変わらず仲が良くて微笑ましいです」「いつも素敵な姉妹です」などのコメントが寄せられている。
【写真】「眩しすぎて見えないぐらいステキな家族」妹・リイナ一家との“ほぼ顔出し”ショットを披露した本仮屋ユイカ ※5ショットは2枚目
ユイカは「少し前、妹家族と奄美大島へ @riina_motokariya 妹と奄美大島に来るのは3回目。何度来ても、『また来ようね』と話ながら帰路につきます。今回も、奄美大島の空気と自然にたくさん癒されました。また"写ルンデス"を持って、旅に行きたい」とつづり、ビーチで笑顔を見せるユイカ＆リイナ姉妹とリイナの長男（9）＆長女（6）の4ショットや、リイナの夫も交えた“ほぼ顔出し”の家族5ショットをアップ。