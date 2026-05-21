NHKは21日、サッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説に本田圭佑（39）を起用することを発表した。NHK総合で中継する初戦のオランダ戦と、第3戦のスウェーデン戦を解説する。同日には、日本テレビがサッカーW杯の「日本戦スペシャルアンバサダー」に本田が就任したと発表。同系列局が中継する日本の第2戦、6月21日チュニジア戦の中継に登場し、解説も担当する。

本田は10年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会のW杯3大会に出場。前回22年カタール大会ではABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、アディショナルタイムの長さに「７分!?」と驚く様子が視聴者の共感を得るなど、独自ワード満載の解説が大きな話題を呼んだ。

今回の北中米大会では、NHKと日本テレビが放送する日本戦で解説を担当することが発表され、複数の局で同一大会の解説を担当する異例の挑戦を行う。

起業家、投資家としても活動する中、4月にはシンガポール1部ジュロンと今夏に開幕する26〜27年シーズンの契約を締結するなど、独自の路線を突き進んでいる。