森ビルは２０日、辻慎吾社長（６５）が代表権のない会長となり、後任に 向後（こうご）康弘取締役常務執行役員（５８）を昇格させる人事を発表した。

６月の株主総会後の取締役会で正式決定する。社長交代は２０１１年以来１５年ぶりで、２代続けて創業家の森家以外からの就任となる。

「森ビルらしさ」引き継ぐ

仕事の原点は、２０歳代から携わった六本木ヒルズの再開発事業にある。約４００人の権利者から同意書を集めるなど苦労続きだったが、チーム一丸となって開業にこぎ着けた。年間４０００万人超が訪れ、笑顔で楽しんでいる様子に「都市づくりの醍醐（だいご）味はこれだ」と感激した。長期にわたる再開発事業の達成感は、趣味の登山にも通じるという。

六本木ヒルズのタウンマネジメントプロジェクトに携わり、現社長の辻氏とはその後も経営企画部門や秘書室で苦楽をともにした。他人と協力しつつむやみに同調はしない意味の「和而不同（和して同ぜず）」が信条で、辻氏も「物事を多角的に捉えて判断できる」と太鼓判を押す。

建築費の高騰や金利上昇、人手不足など事業環境は厳しい。生活や働き方の多様化で、求められる不動産の形も変化している。「挑戦の土壌をしっかり耕すことが、最も大事な仕事」と経営者としての覚悟を語る。既成概念にとらわれない不動産事業に取り組んできた「森ビルらしさ」を引き継ぐつもりだ。（石川泰平）

こうご・やすひろ ９１年慶大経卒、入社。２５年６月から取締役常務執行役員。東京都出身。