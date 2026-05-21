SABONの”食べられるボディスクラブ”がセイボリーに!?　キンプトン新宿東京でコラボアフタヌーンティー開催

ナチュラルコスメブランドのSABON（サボン）は6月11日、キンプトン新宿東京にてアフタヌーンティー「Minty Spark Yuzu Cooling Afternoon Tea」を期間限定で開催します。

■スパークリングユズのアロマがベースのスイーツや食べられるボディスクラブなどを展開

同企画は、SABONが展開する夏季限定「ミンティスパーク・ユズ コレクション」をイメージしたメニューが味わえるアフタヌーンティー。

「ミンティスパーク・ユズ コレクション」は、ペパーミントにユズをブレンドし、ハーブやムスクもあわせたジェンダーレスな香りとなっています。

今回のコラボでは、厳選したフルーツやボタニカルハーブを用いたメニューを考案。SABONのボディスクラブをイメージしたセイボリーなど、コレクションの魅力が堪能できる品々を開発しています。

スイーツには、「ホワイトチョコムースと柚子ミントジュレ」や「ウィークエンドシトロン」など、スパークリングユズのアロマをベースとした8種のスイーツを展開。

セイボリーは、食べられるボディスクラブとして開発された「真鯛のカルパッチョ・ミンティスパークユズ“ソルトスクラブ”」や、「グリーンピースムース・柚子ミントゼリー」、「柚子胡椒チキンサンドウィッチ」の3種類が登場します。

また、アフタヌーンティー利用者には、スペシャルギフトのプレゼントも用意しています。

■開催概要

企画名：Minty Spark Yuzu Cooling Afternoon Tea

会期：2026年6月11日〜8月31日

場所：キンプトン新宿東京ディストリクトブラッスリー・バー・ラウンジ（2F）

時間：120分制アフタヌーンティー11:30〜17:00 (最終入店15:00) ※前日の16時までにご予約ください

予約方法：オンライン

金額：スタンダードプラン 平日 7,000円／土日祝 7,800円、プレミアムプラン 平日 9,800円／土日祝 10,600円

プラン内容：

＜プレミアムプラン＞7種のスイーツ、3種のセイボリー、SPスイーツ（ホワイトチョコムースと柚子ミントジュレ）、SPドリンク（ユズミントブランシェ）、コーヒー＆ティーのフリーフロー

＜スタンダードプラン＞7種のスイーツ、3種のセイボリー、コーヒー＆ティーのフリーフロー

（フォルサ）