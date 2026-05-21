学校の定期テストなどで、一生懸命覚えたのにいざテストが始まったら思い出せない…なんて経験ありませんか？

【写真を見る】呼吸のタイミングが｢記憶｣に関係している!? 暗記のコツは…覚える時に｢吐く｣ 答える時も｢吐く｣ ｢声を出しながら英単語を覚える行為は、理に適っている｣

兵庫医科大学や愛知県岡崎市にある生理学研究所などの研究チームは、人が覚えた内容を思い出す早さが「覚える時」と「答える時」の“呼吸のタイミング”に左右されると明らかにしました。

ポイントは「息を吐いて」暗記・回答

兵庫医科大などによりますと、大学生30人に40枚の絵を覚えてもらい、鼻の気流を測りながら暗記・回答する実験を行ったところ、正答率に変化はないものの、答える時が「息を吐ききる前」だと、回答するスピードが最も早くなったということです。

しかし、「息を吐ききる前」で答えても、覚えた時の呼吸が「息を吸う瞬間」だと回答スピードは著しく遅くなりました。

一方で、覚えた時の呼吸が「息を吐ききる前」だと、回答は早くなったといいます。

つまり、テストで1番早く答えるには、覚える時と答える時の両方で呼吸が「息を吐ききる前」がベストとのこと。

“英単語を声に出して覚える”は理にかなっていた！

これらの結果から、“記憶”と“呼吸”のタイミングは強く結びついていて、兵庫医科大などは「声を出しながら英単語や詩を覚える行為は、息を吐ききる前に記憶することにつながるため、効果が高く、理に適っているといえる」としています。

また、今後の展開については「机上の筆記テストにとどまらず、英語のリスニング対策、日常生活における物忘れ対策、スポーツのパフォーマンス、ダンスの振り付け、さまざまな分野への応用が期待されます」と話しています。