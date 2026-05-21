「７分!?」“あの名解説”が再び！ 本田圭佑がW杯日本戦アンバサダー就任！「もうやらないと…」から一転
日本テレビは５月21日、北中米ワールドカップの“日本戦スペシャルアンバサダー”に、本田圭佑の就任を発表した。
本田は前回大会、アディショナルタイムの長さに「７分!?」と驚きの反応を見せるなど、独自の視点かつファンの目線に合わせた解説が大きな話題を呼んだ。今大会でも現役選手ならではのリアルな視点と鋭い分析で、サッカー日本代表の「最高の景色」への挑戦を盛り上げる。
４年に１度、世界が興奮に包まれるサッカーの祭典『FIFA ワールドカップ 2026』は、カナダ、アメリカ、メキシコの北中米３か国で共催。今大会は史上最多となる48チームが激闘を繰り広げる歴史的な大会となる。
この記念すべき大会で、まだ見ぬ「最高の景色」である優勝を目ざす日本の戦いを熱く盛り上げるべく、日本人として初めてワールドカップ３大会連続ゴールを決めた日本サッカー界の象徴・本田が、「日本戦スペシャルアンバサダー」に就任した。
本田はシンガポール１部のFCジュロンでプレーし、現在も現役選手としてピッチに立ち続けており、日本テレビによると、そのリアルな視点と自身の経験に基づいた鋭い分析で、日本代表が掲げる目標「最高の景色」=“優勝”への道のりを、より多角的な発信で伝えていく。
本田はアンバサダー就任にあたり、次のようにコメントした。
「戻ってきました。４年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうしてやらせて頂くことになりました。ワールドカップ期間中、宜しくお願いします！」
本田は、日本の決勝トーナメント進出の大きな鍵を握るグループステージ第２戦、メキシコ・モンテレイで行なわれる「日本×チュニジア」（６月21日に日本テレビ系全国ネットで放送）に日本戦スペシャルアンバサダーとして現地出演。運命の一戦を圧倒的な熱量で伝える。
“あの名解説”が再び。本田圭佑の言葉が、日本のW杯挑戦を熱く彩る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
本田は前回大会、アディショナルタイムの長さに「７分!?」と驚きの反応を見せるなど、独自の視点かつファンの目線に合わせた解説が大きな話題を呼んだ。今大会でも現役選手ならではのリアルな視点と鋭い分析で、サッカー日本代表の「最高の景色」への挑戦を盛り上げる。
この記念すべき大会で、まだ見ぬ「最高の景色」である優勝を目ざす日本の戦いを熱く盛り上げるべく、日本人として初めてワールドカップ３大会連続ゴールを決めた日本サッカー界の象徴・本田が、「日本戦スペシャルアンバサダー」に就任した。
本田はシンガポール１部のFCジュロンでプレーし、現在も現役選手としてピッチに立ち続けており、日本テレビによると、そのリアルな視点と自身の経験に基づいた鋭い分析で、日本代表が掲げる目標「最高の景色」=“優勝”への道のりを、より多角的な発信で伝えていく。
本田はアンバサダー就任にあたり、次のようにコメントした。
「戻ってきました。４年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうしてやらせて頂くことになりました。ワールドカップ期間中、宜しくお願いします！」
本田は、日本の決勝トーナメント進出の大きな鍵を握るグループステージ第２戦、メキシコ・モンテレイで行なわれる「日本×チュニジア」（６月21日に日本テレビ系全国ネットで放送）に日本戦スペシャルアンバサダーとして現地出演。運命の一戦を圧倒的な熱量で伝える。
“あの名解説”が再び。本田圭佑の言葉が、日本のW杯挑戦を熱く彩る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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