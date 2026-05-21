INI藤牧京介がDa-iCE工藤大輝と新曲「Yourself」を共作！「新しい挑戦をする人・したいと思っている人へエールの気持ちを込めて作りました」

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INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース 企画『INI STUDIO』にて、藤牧京介のオリジナル楽曲「Yourself」が5月25日デジタルリリースされることが決定した。

■両者のタッグは2025年の「Pay Back」以来2度目

藤牧京介は、2025年3月に初のソロ楽曲「Pay Back」をリリース。同曲はパフォーマーとしてだけでなく、作家としても活躍しているDa-iCE工藤大輝からの提供曲で、不安や後悔を振り払って先に進むという思いを込めて藤牧自身も作詞に参加した楽曲として注目を集めた。

そして今回、両者が再タッグ。作詞・作曲含め共作で楽曲を制作が進められた「Yourself」は、グルーヴィーな心躍るサウンドに乗せて、挑戦する人へのエール込めた楽曲に仕上がった。

「Pay Back」のデジタルリリースに伴い、5月25日21時より、INI公式STATIONHEADにてリスニングパーティーの実施も決定。藤牧本人もリアルタイムでの登場が予定されており、楽曲にまつわるトークなどが聞ける機会となる。

また、藤牧京介は、工藤大輝の双子の兄であるシンガーソングライター“claquepot”が開催するツーマンライブツアー『claquepot crosspoint 2026』の初日となる6月25日の東京公演（Zepp Haneda(TOKYO)）に出演することが決定。こちらも要チェックだ。

■工藤大輝（Da-iCE）コメント

■藤牧京介（INI）コメント

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

藤牧京介（INI）

DIGITAL SINGLE「Yourself」

■関連リンク

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp/

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/