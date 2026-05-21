21日14時現在の日経平均株価は前日比2082.51円（3.48％）高の6万1886.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは340、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を804.53円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が294.46円、東エレク <8035>が247.39円、イビデン <4062>が150.51円、ＴＤＫ <6762>が108.61円と続く。



マイナス寄与度は82.87円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が21.12円、ＫＤＤＩ <9433>が17.7円、バンナムＨＤ <7832>が12.37円、ＳＯＭＰＯ <8630>が11.44円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、電気機器、非鉄金属、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、保険、海運が並んでいる。



※14時0分1秒時点



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