NHKは21日、サッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説に本田圭佑（39）を起用することを発表した。NHK総合で中継する初戦のオランダ戦と、第3戦のスウェーデン戦を解説する。

22年カタール大会以来4年ぶりの“解説者復帰”。本田は「戻ってきました。4年ぶりの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうして、やらせて頂くことになりました。ワールドカップ期間中、宜しくお願いします！」とらしくコメントした。

日本代表が決勝トーナメントに進んだ場合も引き続き解説する予定で、地上波だけでなくBSでも1試合行う見込み。

本田は前回大会の解説で独特の視点とファンの共感を呼ぶ率直なコメントで大きな話題に。現役選手目線で「オフサイドでしょ！」と叫んだり、同大会からアディショナルタイムが長くなったことに「7分？？」と素直に驚いたり、ライト層の視聴者を楽しませた。

一方で試合後の深い分析はサッカーマニアをうならせることも。今大会でもどんな“本田節”が生まれるのか。必見だ。

NHKでは他にも福西崇史氏、森岡隆三氏、柿谷曜一朗氏、播戸竜二氏、井原正巳氏、林陵平氏らが試合解説やデイリーハイライトを担当する。