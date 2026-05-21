出口夏希“6つの美学”で魅せる 夏の最新LOOKを公開
俳優の出口夏希が、レディースブランド「CELFORD(セルフォード)」のオフィシャルオンラインサイトに登場。“出口夏希が魅せる6つの美学”と題した企画を届けている。
【写真たくさん】さまざまな衣装で…「6つの美学」で魅せた出口夏希
上質なサマーツイードの風合いや、躍動するフリルなど、CELFORDの美学が息づく6つのディテール。出口がまとう姿には、美しさのなかに芯の強さが宿る。
■出口夏希
「ミスセブンティーン2018」に選出され、「Seventeen」専属モデルとしてデビュー。現在は「non-no」専属モデルとして活動中。近年の出演作は、ドラマ「アオハライド」、「ブルーモーメント」、Netflix映画「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」、映画｢赤羽骨子のボディーガード｣、「か「」く「」し「」ご「」と「」「万事快調〈オール・グリーンズ〉」等。今春放送中のドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」にも出演中。
【写真たくさん】さまざまな衣装で…「6つの美学」で魅せた出口夏希
上質なサマーツイードの風合いや、躍動するフリルなど、CELFORDの美学が息づく6つのディテール。出口がまとう姿には、美しさのなかに芯の強さが宿る。
■出口夏希
「ミスセブンティーン2018」に選出され、「Seventeen」専属モデルとしてデビュー。現在は「non-no」専属モデルとして活動中。近年の出演作は、ドラマ「アオハライド」、「ブルーモーメント」、Netflix映画「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」、映画｢赤羽骨子のボディーガード｣、「か「」く「」し「」ご「」と「」「万事快調〈オール・グリーンズ〉」等。今春放送中のドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」にも出演中。