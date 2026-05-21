カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国で、6月から開催されるFIFAワールドカップ2026。今大会から史上最多48チームが参加し、4年ぶりに世界一をかけた戦いが始まります。

8大会連続8度目の出場となる日本は、グループステージでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦。これまでの最高成績であるベスト16を塗り替え、『最高の景色』である優勝を目指します。

そのワールドカップで日本人初となる3大会連続ゴールを挙げ、日本人最多の4得点を挙げている本田圭佑選手が、『日本戦スペシャルアンバサダー』に就任することが決定しました。前回22年カタール大会でも、現地で解説。現役選手としてピッチで起きていることに対しての独自な視点に加え、圧倒的な熱量でワールドカップを伝えています。

本田選手は「戻ってきました。4年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうしてやらせて頂くことになりました。ワールドカップ期間中、宜しくお願いします！」とコメント。日本の挑戦を、後押しする解説に注目です。