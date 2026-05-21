サッカー元日本代表MF本田圭佑（39）が、NHKで6月11日（日本時間12日）に開幕するW杯北中米大会の解説を務めることが発表された。日本戦の中継解説を担当する。21日に同局で会見が行われ、1次リーグ初戦のオランダ戦で実況を担当する小宮山晃義アナウンサー（42）らと登壇した。

本田は10年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会のW杯3大会に出場。前回22年カタール大会ではABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が大きな話題を呼んだ。現役にこだわりながら起業家、投資家としても活動中。4月にはシンガポール1部ジュロンと今夏に開幕する26〜27年シーズンの契約を締結したことが発表された。

NHKは今大会で日本代表の全試合を地上波とBSで生中継。14日（同15日）の初戦オランダ戦、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦は地上波で、20日（同21日）の第2戦チュニジア戦はBSで生中継する。勝ち上がりにより決勝トーナメント1回戦はBSで生中継、2回戦以降の試合は全て地上波で生中継する。