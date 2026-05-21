6月6日に南アフリカ代表と対戦

日本サッカー協会（JFA）は5月21日、6月6日に大阪のYANMAR HANASAKA STADIUMで行われる国際親善試合の南アフリカ女子代表戦に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー23人を発表した。

なでしこジャパンは2024年12月に初の外国人監督としてニルス・ニールセン監督が就任し、今年3月の女子アジアカップで優勝してブラジル女子W杯の出場権を獲得するところまでを戦った。そして、3月末に契約満了での退任が発表され、ニールセン監督の下でヘッドコーチを務めていた狩野新監督が就任した。また先日には、元日本代表DF内田篤人氏のコーチ就任も発表されている。

チームは6日に国際親善試合で南アフリカと対戦し、9日にも同国代表と国際Aマッチとして対戦予定となっている。

今回のメンバーには、DF竹重杏歌理（フェイエノールト）とMF伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）の2名が初招集され、海外クラブからは、DF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）やMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）、FW田中美南（ユタ・ロイヤルズ／USA）らが順当に名を連ねている。

伊東の他にも国内組ではGK大場茜（INAC神戸レオネッサ）が選ばれており、23人中21人が海外組の豪華陣容となった。（FOOTBALL ZONE編集部）