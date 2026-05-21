６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、発表された。

４年前のカタール大会で大きな反響を呼んだ解説者・本田圭佑が帰ってくる。本田は「戻ってきました。４年ぶりの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうして、やらせて頂くことになりました」と経緯を説明。ファンに向け「ワールドカップ期間中、宜（よろ）しくお願いします！」と呼びかけた。

本田が解説を務めるのは、ＮＨＫ総合で中継するオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）。日本代表が決勝トーナメントに進んだ場合も本田が地上波、ＢＳ問わず解説する。

本田といえば、前回のサッカーＷ杯カタール大会でインターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ」での軽妙な解説が大きな話題に。「７（なぁな）分！？」「まだ泣くの早いって」「次どことやるんですか。出れへんの誰？」などストレートな物言い、選手ならではの鋭い指摘が人気を博し、「本田さん」「本田の解説」がＳＮＳでトレンド入り。ＡＢＥＭＡ視聴者数もスペイン戦で最多の１７００万人超を記録し、クロアチア戦は事前に入場制限が告知されるなど注目を集めた。

同局は、１次リーグでは地上波で計１９試合を生中継。初戦のオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）を地上波で、２戦目のチュニジア戦（同２１日）はＢＳで生中継する。決勝トーナメントも計１５試合を生中継予定。日本代表の試合は勝ち上がりにより決勝トーナメント１回戦はＢＳで、２回戦以降の日本代表戦は地上波で生中継する。