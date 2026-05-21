サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が、来月開幕のＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）２０２６の日本戦スペシャルアンバサダーに就任。６月２１日に日本テレビ系で生中継される日本―チュニジア戦の解説を務めることが２１日に発表された。

あと２１日で開幕する４年に１度世界が興奮に包まれるサッカーの祭典Ｗ杯。カナダ・アメリカ・メキシコの北中米３か国で開催され、史上最多４８チームが激闘を繰り広げる歴史的な大会で今回、まだ見ぬ「最高の景色」優勝を目指す日本の戦いを熱く盛り上げるべく、日本人として初めてＷ杯３大会連続ゴールを決めた日本サッカー界の象徴・本田が「日本戦スペシャルアンバサダー」に就任した。

前回のカタールＷ杯での独自の視点による熱い言葉が大きな話題となった本田。今大会では日本戦スペシャルアンバサダーとして、現在も現役選手としてピッチに立ち続ける本田ならではのリアルな視点と、自身の経験に基づいた鋭い分析で日本代表が掲げる目標「最高の景色」＝“優勝”への道のりを、より多角的な発信で伝えていく

日本テレビ系では、今大会の中継テーマに「すべての夢を、ゴールにつなげ」を掲げ、計１５試合を全国生中継。本田は日本の決勝トーナメント進出の大きな鍵を握るグループステージ第２戦、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジア戦（６月２１日放送）に日本戦スペシャルアンバサダーとして現地出演。運命の一戦を圧倒的な熱量で伝えることとなる。

◆本田圭佑コメント

「戻ってきました。４年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうしてやらせて頂くことになりました。ワールドカップ期間中、宜しくお願いします！」