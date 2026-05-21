1984年生まれ、海風育ちの希少ブランドレモン使用！ ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」

記事ポイント ブルボンとJA全農の”ニッポンエール”コラボで2026年5月26日（火）に期間限定発売大分県佐伯市特産の希少なブランドレモン「マリンレモン®」の果汁を使用フェットチーネグミ特有の弾む噛みごたえに、早摘みレモンならではの爽やかな酸味を組み合わせたプレミアム仕様 ブルボンとJA全農の”ニッポンエール”コラボで2026年5月26日（火）に期間限定発売大分県佐伯市特産の希少なブランドレモン「マリンレモン®」の果汁を使用フェットチーネグミ特有の弾む噛みごたえに、早摘みレモンならではの爽やかな酸味を組み合わせたプレミアム仕様

ブルボンとJA全農が、国産産地を応援する”ニッポンエール”ブランドのコラボレーション商品として、大分県佐伯市特産の希少なブランドレモン「マリンレモン®」を使ったグミを期間限定で発売します。

フェットチーネグミシリーズ初のプレミアム仕様として、素材の個性を前面に打ち出した一品です。

ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」





商品名：フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味内容量：50g発売日：2026年5月26日（火）全国発売販売チャネル：量販店・ドラッグストア・小売店・売店など（一部コンビニエンスストアでも取り扱いあり）価格：オープンプライス賞味期限：9カ月

「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」は、フェットチーネグミシリーズ特有の弾む噛みごたえに、大分県佐伯市の海岸地域で育った「マリンレモン®」の果汁を組み合わせたプレミアム仕様の商品です。

早摘みのマリンレモンを思わせる爽やかな風味と若々しい酸味が続く、ジューシーな味わいに仕上がっています。

ブルボンと全国農業協同組合連合会（JA全農）が共同で展開する”ニッポンエール”は、生産者と消費者をつなぎ日本の産地を応援するブランドです。

今回のコラボレーションにより、佐伯市で長年守られてきたマリンレモンの魅力が全国の菓子売場に届きます。

大分県佐伯市特産「マリンレモン®」とは





廣末農園をはじめとする生産者が手がけるマリンレモン®は、海風と太陽の恵みを受けて育つ佐伯市の海岸地域生まれのブランドレモンで、1984年に誕生します。

収穫時期によって色と風味が異なり、秋収穫のものは鮮やかな緑色で強い香りと酸味を持ち、冬収穫のものは黄色くまろやかな酸味とたっぷりの果汁が特徴です。

2024年には佐伯市産の海産物由来の有機資材を活用した栽培方法を取り入れ、地域資源の循環を反映したSDGsに配慮したレモンとしてリニューアルされています。

「マリンレモン®」は佐伯市の登録商標です。

マリンレモン生産者の廣末さんは、今回ブルボンの商品に採用されたことについて大きな驚きと喜びを示しており、佐伯市のブランドレモンを農家と関係者が一丸となって守り続けてきた取り組みへの誇りを語っています。

期間限定商品のため、流通在庫がなくなり次第終了となります。

量販店・ドラッグストア・小売店のほか一部コンビニエンスストアでも取り扱われる予定で、全国で入手できます。

1984年から佐伯市の海岸地域で育まれてきた希少なブランドレモンの果汁と、フェットチーネグミ独自の食感が組み合わさった、産地の個性が光る一品です。

ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン®味」の紹介でした。

よくある質問

Q. マリンレモン®は通常のレモンと何が違いますか？

A. マリンレモン®は大分県佐伯市の海岸地域で1984年に誕生したブランドレモンで、海風と太陽の恵みを受けて育ちます。

収穫時期によって色・香り・酸味が異なる点が特徴で、2024年からは佐伯市産の海産物由来の有機資材を使った栽培方法が採用されています。

Q. 販売期間はいつまでですか？

Q. どこで購入できますか？

A. 量販店・ドラッグストア・小売店・売店での取り扱いが予定されており、一部コンビニエンスストアでも入手できます。

価格はオープンプライスのため、販売店によって異なります。

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