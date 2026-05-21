アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」から、果肉入りの氷に、自慢の北海道ソフトクリームを乗せた「夏氷ソフト」2種が期間限定で登場。

なめらかでミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームを乗せた「夏氷ソフト（イチゴ）」と「夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）」がラインナップされます☆

びっくりドンキー「夏氷ソフト」

価格：各730円(税込)

発売日：2026年5月27日（水）

販売開始時間：朝10時〜

テイクアウト・デリバリー：不可

販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗 ※一部店舗では取扱いがないメニューがあります

びっくりドンキーに、「暑くなるこれからの時期、びっくりドンキー自慢のソフトクリームと一緒に果実入りの氷を愉しんでもらいたい」という想いを込めた「夏氷ソフト」が登場。

果肉入りのイチゴソースをかけた「夏氷ソフト（イチゴ）」と、マンゴー氷に果肉入りのドラゴンフルーツソースをかけた「夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）」の2種が登場します。

北海道ソフトクリームと果肉入りの氷、ソースの相性がよく合う、暑い季節にピッタリなびっくりドンキー流のデザートです☆

夏氷ソフト（イチゴ）

イチゴの果肉を混ぜた氷に、トッピングの北海道ソフトクリームと果肉入りのイチゴソースをかけた「夏氷ソフト（イチゴ）」

イチゴの氷とソースが甘くてジューシーな、王道の味わいに仕上げられたひんやりデザートです。

夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）

マンゴーの果肉を混ぜた氷に、トッピングの北海道ソフトクリームと果肉入りのドラゴンフルーツソースをかけた「夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）」

カラフルで元気いっぱいの南国を感じられる味わいに仕上げられた、暑くなるこれからの時期にピッタリなおすすめの一品です。

なめらかでミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームを乗せたびっくりドンキーオリジナルのかき氷。

びっくりドンキーにて2026年5月27日より販売される「夏氷ソフト」の紹介でした☆

2026年はさっぱり味わえる”おろしそ”が仲間入り！びっくりドンキー「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェア 2026年はさっぱり味わえる”おろしそ”が仲間入り！びっくりドンキー「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェア 続きを見る

※アレルギーのある方は従業員の方にお声がけください

※一部メニューの盛り付けが異なる場合があります

※このメニューは予告なく終了する場合があります

※夜10時以降注文の場合、10％の深夜料金が発生します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※写真はイメージです。実際のメニューとは盛り付け・容器・見た目が異なる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームと果肉入りのフルーツソースを使用！びっくりドンキー「夏氷ソフト」 appeared first on Dtimes.