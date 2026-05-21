ポムポムプリン、軽快に動く 榮倉奈々驚き「結構早い！」
ポムポムプリンと俳優の榮倉奈々（38）が21日、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで行われた『ポムポムポーションCAFE』オープニングイベントに登場。ポムポムプリンの軽快な動きに榮倉が驚く場面があった。
【写真】「結構早い！」ポムポムプリンの軽快な動きに驚いた様子を見せた榮倉奈々
イベントの中盤に“店長”として登場したポムポムプリン。小走りで報道陣らに手を振ると、榮倉は「結構早い！」と驚きの声を上げ、会場の笑いを誘った。
登壇するには階段に上ることが必要で、榮倉は「大丈夫かな…」と気を使う様子を見せたが、その心配をよそに軽々と壇上に上がった。これには榮倉も「結構、軽めに動けるんですね…」と笑顔を見せていた。
小学生の頃からポムポムプリンが好きだったという榮倉は「かわいい〜」とメロメロな様子。ポムポムプリンから「奈々さん、召し上がれ」と飲み物を提供され、「うれしい〜奈々さんって呼ぶんだね」と話していた。
味の素AGFは、「ブレンディ」ポーションと、今年でデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのコラボレーションカフェ『ポムポムポーションCAFE』を21日から24日まで、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで開催する。
イベントでは、ポムポムプリンがコラボカフェの店長として登場し、“お客様第一号”として、榮倉を出迎えた。
【写真】「結構早い！」ポムポムプリンの軽快な動きに驚いた様子を見せた榮倉奈々
イベントの中盤に“店長”として登場したポムポムプリン。小走りで報道陣らに手を振ると、榮倉は「結構早い！」と驚きの声を上げ、会場の笑いを誘った。
登壇するには階段に上ることが必要で、榮倉は「大丈夫かな…」と気を使う様子を見せたが、その心配をよそに軽々と壇上に上がった。これには榮倉も「結構、軽めに動けるんですね…」と笑顔を見せていた。
味の素AGFは、「ブレンディ」ポーションと、今年でデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのコラボレーションカフェ『ポムポムポーションCAFE』を21日から24日まで、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで開催する。
イベントでは、ポムポムプリンがコラボカフェの店長として登場し、“お客様第一号”として、榮倉を出迎えた。