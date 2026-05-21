「ハリー・ポッター」スタジオツアー東京に夏限定企画続々 ハイティー体験、小中高校生向け“杖づくり”も
映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できるワーナー ブラザース スタジオツアー東京−メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）で、6月9日より夏限定の企画や新商品が続々と登場する。
【画像】夏の期間限定メニューほかこの記事に関連するそのほかの写真
スタジオツアー東京では現在、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を9月6日まで開催中。これに加え、この夏は、ワーナー ブラザースの人気キャラクター『トムとジェリー』との初コラボイベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」も実施される。さらに、映画の世界観を味わえる新作スイーツや“ハイティー体験”、オリジナルの杖づくりワークショップなど、子どもから大人まで楽しめる多彩な企画が展開される。
6月9日から9月6日まで販売される夏限定メニューでは、フロッグカフェに、ホイップとアイスをのせた夏らしいフロートドリンクや、ハリーの大好物として知られる糖蜜パイをイメージしたサンデーなどが登場。さらに、スタジオツアー東京開業3周年を記念し、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』に登場する“3つ頭の魔法生物”フラッフィーをモチーフにしたカップケーキも販売される。フードホールでは、人気の「グレートホール・フィースト」がファミリー向け仕様にリニューアルされる。
7月1日からは、新たな体験型プラン「イブニングハイティーパッケージ」（完全事前予約制）がスタート。ツアー中間地点に位置するバックロットカフェで、英国発祥のティータイム文化が楽しめるもので、ローストビーフをはじめとした本格料理や、“ダイアゴン横丁の買い物リスト”をテーマにしたセイボリー＆スイーツのアソートが提供される（予約は5月27日午前10時〜）。
さらに、小学生から高校生を対象にした「オリジナル杖づくりワークショップパッケージ」も登場。本物の映画用の杖から着想を得て、自分だけの杖を制作できる内容で、完成した杖は持ち帰ることができる。7月14日から不定期開催され、開催日時は公式サイトで確認可能。こちらも初回の予約は5月27日午前10時開始となる。
注目の「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」は、7月17日から8月31日までの期間限定開催。ホグワーツのローブをまとったトムとジェリーのフォトスポットがロビーに設置されるほか、館内のレストランやショップにも“隠れトムとジェリー”が出現。フロッグカフェで、「ジェリーのミニチーズアイス」や、ローブ姿のトムとジェリーが描かれたラテアートが楽しめる。
また、春休みに実施し好評を得た「学生割引チケット」も夏休みに合わせて発売が決定。練馬区在住の子どもを対象にした無料招待キャンペーンも実施予定だ。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
All characters and elements （C） & TM WBEI and its affiliates. (s26)
All characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WBSHIELD: （C）& TM WBEI. Publishing Rights （C）JKR.
【画像】夏の期間限定メニューほかこの記事に関連するそのほかの写真
スタジオツアー東京では現在、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を9月6日まで開催中。これに加え、この夏は、ワーナー ブラザースの人気キャラクター『トムとジェリー』との初コラボイベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」も実施される。さらに、映画の世界観を味わえる新作スイーツや“ハイティー体験”、オリジナルの杖づくりワークショップなど、子どもから大人まで楽しめる多彩な企画が展開される。
7月1日からは、新たな体験型プラン「イブニングハイティーパッケージ」（完全事前予約制）がスタート。ツアー中間地点に位置するバックロットカフェで、英国発祥のティータイム文化が楽しめるもので、ローストビーフをはじめとした本格料理や、“ダイアゴン横丁の買い物リスト”をテーマにしたセイボリー＆スイーツのアソートが提供される（予約は5月27日午前10時〜）。
さらに、小学生から高校生を対象にした「オリジナル杖づくりワークショップパッケージ」も登場。本物の映画用の杖から着想を得て、自分だけの杖を制作できる内容で、完成した杖は持ち帰ることができる。7月14日から不定期開催され、開催日時は公式サイトで確認可能。こちらも初回の予約は5月27日午前10時開始となる。
注目の「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」は、7月17日から8月31日までの期間限定開催。ホグワーツのローブをまとったトムとジェリーのフォトスポットがロビーに設置されるほか、館内のレストランやショップにも“隠れトムとジェリー”が出現。フロッグカフェで、「ジェリーのミニチーズアイス」や、ローブ姿のトムとジェリーが描かれたラテアートが楽しめる。
また、春休みに実施し好評を得た「学生割引チケット」も夏休みに合わせて発売が決定。練馬区在住の子どもを対象にした無料招待キャンペーンも実施予定だ。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
All characters and elements （C） & TM WBEI and its affiliates. (s26)
All characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WBSHIELD: （C）& TM WBEI. Publishing Rights （C）JKR.