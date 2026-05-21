『葬送のフリーレン』×USJ、ミニアニメの公開発表「うわー楽しみすぎる」「あえて、勇者一行なのがもう」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の公式Xが21日に更新され、人気アニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションしたミニアニメの公開を発表した。
【写真】「うわー楽しみすぎる」あす公開の『葬送のフリーレン』×USJ、ミニアニメ
「葬送のフリーレン×USJ ミニアニメ公開決定！ 明日12:00配信」と伝えた。さらにストーリーについても言及。「とある魔導書を手に入れた勇者一行。フリーレンもどんな魔法なのかピンとこない。どうやら「USJ」に関係があるらしく…」と紹介した。
この発表に「うわー楽しみすぎる」「きたっ」「あえて、勇者一行なのがもう ヲタク感涙」といった反響が寄せられた。
【写真】「うわー楽しみすぎる」あす公開の『葬送のフリーレン』×USJ、ミニアニメ
「葬送のフリーレン×USJ ミニアニメ公開決定！ 明日12:00配信」と伝えた。さらにストーリーについても言及。「とある魔導書を手に入れた勇者一行。フリーレンもどんな魔法なのかピンとこない。どうやら「USJ」に関係があるらしく…」と紹介した。
この発表に「うわー楽しみすぎる」「きたっ」「あえて、勇者一行なのがもう ヲタク感涙」といった反響が寄せられた。