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　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の公式Xが21日に更新され、人気アニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションしたミニアニメの公開を発表した。

【写真】「うわー楽しみすぎる」あす公開の『葬送のフリーレン』×USJ、ミニアニメ

　「葬送のフリーレン×USJ ミニアニメ公開決定！　明日12:00配信」と伝えた。さらにストーリーについても言及。「とある魔導書を手に入れた勇者一行。フリーレンもどんな魔法なのかピンとこない。どうやら「USJ」に関係があるらしく…」と紹介した。

　この発表に「うわー楽しみすぎる」「きたっ」「あえて、勇者一行なのがもう　ヲタク感涙」といった反響が寄せられた。