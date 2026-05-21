『日プ新世界』“穴あき順位”急きょ発表 前回1位→11位の“波乱”【穴あき順位一覧】
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の公式YouTubeが更新され、穴あき順位が公開された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
今回公開されたのは、「第3回 SHINSEKAI 投票」の現時点での一部の順位。「第2回順位発表式」で1位だった加藤大樹は11位だった。そのほか、19位はアダム・ナガイ（前回21位）、20位は倉橋吾槙（前回28位）、21位は岡田侑磨（前回32位）となった。
「第3回 SHINSEKAI 投票」は期間中、35人の練習生から2人を選んで1日1回、毎日投票ができる。締め切りは、22日午前4時となっている。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【最新（※21日午後1時発表）順位】
11位：加藤大樹
19位：アダム・ナガイ
20位：倉橋吾槙
21位：岡田侑磨
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
「第3回 SHINSEKAI 投票」は期間中、35人の練習生から2人を選んで1日1回、毎日投票ができる。締め切りは、22日午前4時となっている。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【最新（※21日午後1時発表）順位】
11位：加藤大樹
19位：アダム・ナガイ
20位：倉橋吾槙
21位：岡田侑磨