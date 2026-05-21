バレーボール男子で日本代表の主将を務める石川祐希（ペルージャ）が21日、イタリア11シーズン目を終えて羽田空港に帰国した。

セリエA、チャンピオンズリーグなど今季4冠を果たした最強クラブを退団する予定。最強クラブでともに過ごしたチームメートとは「僕はここでペルージャを離れる。また代表で会おう」と話したといい「このチームにいれたことは幸せ。このチームでしか感じられなかった経験、うれしさ、喜び、悔しさ、苦しさ、この2年でいろいろ感じられた。僕が今まで感じられなかった経験だった。新しい経験は全て僕を成長させてくれるとおもっている。この2シーズン、ペルージャにいて感じられた」と振り返った。

来季はトルコ1部のジラート・バンクが決定的となっている。ペルージャで最後の試合となったチャンピオンズ・リーグ決勝で4冠を獲得した瞬間について「このペルージャのチームを倒したいなとか、対戦相手として戦ってみたい思いもあった。優勝したうれしさとその先を見据えたワクワクと、そういったものが混ざっていた。頭の片隅には代表があった」と振り返り「来季のチームは公式に発表がある」と明かした。